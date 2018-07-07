"الروس" يواجهون طموحات "الكروات" و"الإنجليز" يصطدمون بـ"السويد"

في ختام دور ربع النهائي لكأس العالم بعد تأهل فرنسا وبلجيكا

بعد تأهل منتخب فرنسا بفوزه على الأورجواي بهدفين دون رد، ولحق به منتخب بلجيكا بفوزه على منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف، تنطلق اليوم السبت باقي مباريات دور الثمانية، حيث تقام مباراتان في غاية القوة خلال اليوم لإكمال المربع الذهبي لكأس العالم بروسيا 2018م.

السويد - إنجلترا

تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً المباراة المرتقبة بين منتخب السويد ومنتخب إنجلترا ضمن مباريات دور الثمانية في المباراة التي تقام على أرضية ملعب سامارا أرينا الملقب بـ"كوسموس أرينا".

يدخل منتخب الأسود الثلاثة بعد أن تأهل بصعوبة لدور الـ8 أمام كولومبيا في دور ثمن النهائي بمباراة انتهت بالتعادل بعد أن أحرز اللاعب ييري مينا هدف التعادل للمنتخب الكولومبي في الدقائق الأخيرة من عُمر المباراة، لتنتهي المباراة بنتيجة (1-1)، ليدخلا إلى الأشواط الإضافية والتي لم تشهد أي أهداف ليصلا إلى ركلات الترجيح ليتأهل المنتخب الإنجليزي بعد انتصاره بنتيجة (4-3) في ركلات الترجيح.

وكان منتخب إنجلترا قد تأهل من دور المجموعات كوصيف للمجموعة السابقة برصيد 6 نقاط جمعهم من انتصارين على كل من المنتخب التونسي ومنتخب بنما، بينما هُزم في الجولة الثالثة بهدف دون رد على يد المنتخب البلجيكي.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب السويد بعد انتصاره على المنتخب السويسري بهدف إيميل فورسبيرج بالدقيقة "66" دون رد، وكان المنتخب السويدي قد تأهل من مرحلة المجموعات بعدما احتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من انتصارين على كل من منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب المكسيك، بينما هُزم من المانشافت الذي ودع البطولة بهدفين مقابل هدف.



روسيا - كرواتيا

تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، مباراة روسيا صاحب الأرض والجمهور، أمام كرواتيا ضمن منافسات دور الثمانية في المباراة التي تقام على أرضية ملعب فيشت بمدينة سوتشي.

وخاض كلا المنتخبين مشواراً قوياً حتى الآن خاصة في الدور ثمن النهائي، فبعد أن تأهل الناريون إلى دور الـ16 كمتصدرين للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة استطاعوا أن يُطيحوا بزملاء كريستيان إيريكسن ليحجزوا مقعداً في ربع النهائي على حساب الديناميت الدنماركي بعد أن انتصر زملاء لوكا مودريتش بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة (1-1) قدم فيها منتخب الدنمارك مباراة رائعة رغم الهزيمة.

على الجانب الآخر، استطاع منتخب روسيا أن يحطم كل التوقعات وينتصر على منتخب إسبانيا الذي كان مرشحاً بقوة لحمل لقب البطولة، ولكن أبى أصحاب الأرض أن يُخذلوا جماهيرهم هذه المرة، ليتأهل على حساب الماتادور الإسباني بنتيجة (4-3) عن طريق ركلات الترجيح، بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي والوقت الإضافي للمباراة بنتيجة (1-1)، ليتأهل "أسياد الملاعب" إلى دور ربع النهائي.

وكان الدُب الروسي، قد قدم أداء جيداً بالمجموعة الأولى وتأهل كوصيف للمجموعة، حيث استطاع أن ينتصر في أولى جولات المجموعة على منتخب السعودية بخمسة أهداف كاملة دون رد، ومن ثم استكمل مشوار التأهل بالانتصار على منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن ثم تلقى هزيمة كبيرة في الجولة الثالثة على يد منتخب الأوروجواي بثلاثة أهداف نظيفة.