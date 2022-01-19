إلزام مُخالِطي حالات "كورونا" بالتسجيل الذاتي في الحجر المنزلي بأبو ظبي

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات: لمدة سبعة أيام للمطعمين و10 أيام لغير المطعمين

أكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة "كورونا" في إمارة أبو ظبي، ودائرة الصحة في أبو ظبي، ومركز أبو ظبي للصحة العامة، أن المخالطين يتلقون رسالة نصية لإجراء فحص مسحة الأنف، والتسجيل الذاتي في الحجر المنزلي، من خلال الرابط الموجود في الرسالة القصيرة.

وشددت -حسب ما أوردته صحيفة "الإمارات اليوم"- على ضرورة التزام المخالطين بالحجر المنزلي الذاتي لمدة سبعة أيام للمطعمين، و10 أيام لغير المطعمين.

وأوضحت أنه في حال كانت نتيجة مسحة الأنف سلبية؛ يجري فحص إضافي لمسحة الأنف في اليوم السادس، ويعاد الفحص في أي منشأة في إمارة أبو ظبي في حال ظهور أي أعراض، وفي حال ظهرت النتيجة سلبية يمكن مواصلة الأنشطة الاعتيادية، مع الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية.

وبيّنت أنه في حال كانت نتيجة المسحة الأولى للمخالط إيجابية، فيصنف المصابون إلى فئتين، الأولى عالية الخطورة، والثانية أعراض خفيفة إلى متوسطة، ولا تعاني أمراضًا مزمنة.

وأكدت أن المصاب من الفئة عالية الخطورة يلتزم بزيارة أحد مراكز تقييم "كوفيد-19" المعتمدة للتقييم الطبي، واستكمال إجراءات العزل؛ فيما يتطلب إنهاء العزل نتيجتين سلبيتين متتاليين، تفصل بينهما 24 ساعة على الأقل، أو إجراء فحص مسحة الأنف في اليومين الثامن والعاشر، واستكمال فترة العزل 10 أيام مع الخلو من الأعراض في آخر ثلاثة أيام من المنزل، بعد تقييم الطبيب.

وبيّنت أن المخالط صاحب الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة، يلتزم بإعادة الفحص في أي منشأة صحية في الإمارة، في حال كانت نتيجته إيجابية، وفي حال ظهرت النتيجة سلبية، يلتزم بإعادتها بعد 24 ساعة للحصول على نتيجة سلبية ثانية لمواصلة الأنشطة الاعتيادية، مع الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية.

وأكدت تواصل الفريق المختص مع المصاب المخالط، صاحب الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة، في حال كانت نتيجة إعادة الفحص إيجابية، لاستكمال إجراءات العزل.

وذكرت أن إنهاء العزل يتطلب نتيجتين سلبيتين متتاليين، تفصل بينهما 24 ساعة على الأقل، أو إجراء فحص مسحة الأنف في اليومين الثامن والعاشر، واستكمال فترة العزل 10 أيام مع الخلو من الأعراض في آخر ثلاثة أيام من المنزل بعد تقييم الطبيب.

ودعت الجهاتُ الصحية في الإمارة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة؛ كارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الجسدي، وتعقيم الأيدي، وتجنب الأماكن المزدحمة، وإجراء الفحوص اللازمة عند ظهور أي أعراض مرضية؛ لا سيما الأعراض التنفسية المصاحبة لحالات الإنفلونزا الموسمية، لأن اختبارات "بي سي آر" ضرورية في هذه الحالة لتأكيد الإصابة من عدمها.

وأوصت الأفراد المؤهلين بتلقي الجرعات الداعمة لحماية أنفسهم، لا سيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.