"نهر العطاء".. جمعية حفظ النعمة بـ"البدائع" توزع 970 وجبة للأسر المحتاجة

وزّعت جمعية حفظ النعمة بمحافظة البدائع، أكثر من 970 وجبة، استفاد منها عديد من الأسر المحتاجة ضمن حملة "نهر العطاء" التي أطلقها أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح بن علي التويجري، أن الجمعية تستهدف الفئات المحتاجة من الأسر؛ للتخفيف من أعبائها وسد احتياجاتها في ظل هذه الظروف.جمعية حفظ النعمة
التويجري: نستهدف هذه الفئات لتخفيف أعبائها وسد احتياجاتها في هذه الظروف
وزّعت جمعية حفظ النعمة بمحافظة البدائع، أكثر من 970 وجبة، استفاد منها عديد من الأسر المحتاجة ضمن حملة "نهر العطاء" التي أطلقها أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح بن علي التويجري، أن الجمعية تستهدف الفئات المحتاجة من الأسر؛ للتخفيف من أعبائها وسد احتياجاتها في ظل هذه الظروف.