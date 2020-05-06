"نهر العطاء".. جمعية حفظ النعمة بـ"البدائع" توزع 970 وجبة للأسر المحتاجة

التويجري: نستهدف هذه الفئات لتخفيف أعبائها وسد احتياجاتها في هذه الظروف

وزّعت جمعية حفظ النعمة بمحافظة البدائع، أكثر من 970 وجبة، استفاد منها عديد من الأسر المحتاجة ضمن حملة "نهر العطاء" التي أطلقها أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح بن علي التويجري، أن الجمعية تستهدف الفئات المحتاجة من الأسر؛ للتخفيف من أعبائها وسد احتياجاتها في ظل هذه الظروف.

جمعية حفظ النعمة

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06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 11:24 AM

التويجري: نستهدف هذه الفئات لتخفيف أعبائها وسد احتياجاتها في هذه الظروف

"نهر العطاء".. جمعية حفظ النعمة بـ"البدائع" توزع 970 وجبة للأسر المحتاجة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وزّعت جمعية حفظ النعمة بمحافظة البدائع، أكثر من 970 وجبة، استفاد منها عديد من الأسر المحتاجة ضمن حملة "نهر العطاء" التي أطلقها أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح بن علي التويجري، أن الجمعية تستهدف الفئات المحتاجة من الأسر؛ للتخفيف من أعبائها وسد احتياجاتها في ظل هذه الظروف.

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