خادم الحرمين يتلقى تهنئة من أمير قطر بحلول شهر رمضان المبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات.


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12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442 11:41 PM

خادم الحرمين يتلقى تهنئة من أمير قطر بحلول شهر رمضان المبارك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات.


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