"مانجا" للإنتاج تتفق مع شركة "كوخ ميديا" الألمانية لتوزيع فيلم "الرحلة" في 6 دول أوروبية

لدعم استراتيجيتها في المنافسة العالمية في صناعة السينما

أعلنت شركة (مانجا للإنتاج) التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية) عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة (كوخ ميديا) الرائدة في توزيع الأفلام لتوزيع فيلم "الرحلة" في ألمانيا وخمس دول أوروبية أخرى وهي سويسرا، النمسا، ألتو أديجي، لوكسمبورغ وليختنشتاين.

وجرى التوقيع إلكترونياً عن بُعد بحضور ممثّلين عن الشركتين في الرياض وبرلين، ومن المقرر أن تبدأ شركة (كوخ ميديا) بتوزيع وعرض الفيلم المشوق أمام الجمهور الأوروبي، بما يتيح للمشاهدين المهتمين فرصة الاطلاع على ثقافة الجزيرة العربية وقصصها الغنية والثرية بالأحداث التاريخية المُلهمة.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة (مانجا للإنتاج): "بعد عرض فيلم الرحلة في تسع دول في العالم العربي وفي اليابان وتحقيقه نجاحاً باهراً، وتلقينا ردود فعل إيجابية جداً من قبل النقاد والجمهور، يسرنا الإعلان توقيع اتفاقية تعاون مع شركة كوخ ميديا لتكون انطلاقة فيلم الرحلة في قارة أوروبا، ليتم عرض الفيلم في 6 دول عبر الشراكة مع شركة كوخ ميديا العريقة والاستفادة من خبرتهم في مجال توزيع الأعمال الفنية؛ لإيصال الثقافة السعودية للجمهور المتعطش، كما سنواصل مسيرتنا في خلق محتوى مُلهم لنا ولأبطال المستقبل ولنصدر والإبداع السعودي للعالم".

من جهته، قال ستيفان كابيلاري المدير العام لشركة كوخ ميديا وكوخ للأفلام في ألمانيا وإيطاليا: "تسعى شركة كوخ إلى جذب محتوى أصيل وذو جودة عالية، ومن هذا المنطلق نحن سعداء في كوخ ميديا لاستقطاب "فيلم الرحلة" كأول إينيمي من السوق العربي؛ حيث إننا ننظر له أيضاً كفيلم ذي جودة عالية من نواحي عدة مثل الرسم والتحريك والقصة، ونتمنى أن تكون هذه الشراكة بداية لعلاقة طويلة المدى مع مانجا للإنتاج في مجال المحتوى الإبداعي".

يُذكر أن شركة مانجا للإنتاج، وهي شركة تابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية)، تركز على إنتاج أفلام رسوم متحركة وتطوير ألعاب فيديو وقصص مصورة ذات قيمة ومحتوى إبداعي وإيجابي يستهدف جميع فئات المجتمع محلياً ودولياً. وحرصت الشركة على توفير فرص تدريبية للمواهب السعودية في استوديوهات (توي أنيميشن) في اليابان بهدف نقل المعرفة وتوطين الصناعة الإبداعية في المملكة.

جدير بالذكر أن فيلم (الرحلة) هو أول فيلم سعودي يتم عرضه بصالات السينما بتقنية (4DX).. وهو من العلامات الفارقة في مسيرة الشركة التي تسعى للريادة العالمية في صناعة المحتوى الإبداعي الهادف والمساهمة في بناء منظومة ذلك المحتوى وريادته عربياً وعالمياً.

ويروي الفيلم الذي أخرجه (شيزونو كوبون) حكاية ملحمية عن الحضارات القديمة في الجزيرة العربية، والشرق الأوسط بقالب جذاب وجودة عالية، تشكل فانتازيا تاريخية للأجيال القادمة.