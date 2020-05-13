الأردن تسجل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد

الصحة: ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 582 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 582 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالتين لسائقي شاحنات أجانب، و4 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 398 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 06:59 PM

الصحة: ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 582 إصابة

الأردن تسجل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 582 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالتين لسائقي شاحنات أجانب، و4 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 398 حالة.

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