القاهرة: "مصر للطيران" تسير رحلة يومية إلى الكويت لمدة أسبوع بدءاً من الأربعاء المقبل

الحكومة الأردنية: إيصال الخبز للمواطنين من خلال البلديات

ذكرت إدارة الطيران المدني الكويتية اليوم (الاثنين)، أن شركة مصر للطيران ستقوم بتسيير رحلة يومية لمدة أسبوع من الكويت إلى القاهرة بدءًا من الأربعاء المقبل.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن إدارة الطيران المدني أن هذه الرحلات تأتي بناءً على طلب السلطات المصرية وستكون للمقيمين الراغبين في المغادرة إلى مصر.

من ناحية أخرى، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، أمجد عودة العضايلة، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستبدأ، اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء، بإيصال المستلزمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح العضايلة، خلال إيجاز صحفي مشترك عقده مع وزير العمل نضال البطاينة، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن توصيل هذه المستلزمات سيتم إضافة إلى ما أعلنت الحكومة عنه سابقًا من توزيع الغاز والديزل والكاز، وفتح بعض محطات المحروقات، طبقًا لوكالة "بترا" الأردنية الرسمية.

وكشف العضايلة عن حسم الحكومة لإيصال الخبز للمواطنين من خلال البلديات وشركات توزيع المياه، والشركات الكبرى التي كانت تقوم عادة بإيصال المواد التموينية للبقالات. وأشار إلى أن المخابز ستبدأ العمل منذ فجر يوم غد الثلاثاء، لكن لن يكون هناك بيع مباشر للمواطنين، وبإمكانهم الحصول على الخبز من خلال المركبات المصرح لها بتوزيعه والتي ستصل إلى منازلهم.

وأضاف أن جميع الصيدليات ستفتح اعتبارًا من صباح يوم غد الثلاثاء، لكن لن تقوم بالبيع المباشر للمواطنين، بل ستقوم بإيصال الأدوية والمواد الطبية وحليب الأطفال وغيرها من المستلزمات التي تباع في الصيدليات من خلال خدمة التوصيل، وبعد الاتصال المباشر لطلب الاحتياجات اللازمة.



وتابع العضايلة: "سيتم إيصال مياه الشرب للمواطنين إلى بيوتهم، من خلال الاتصال المباشر مع محطات بيع المياه المتوفرة في مختلف محافظات المملكة"، مؤكدًا أن إيصال المواد الأساسية سيقتصر حتى نهاية الأسبوع الحالي على المياه، والخبز، والأدوية، ومستلزمات الصيدليات فقط.