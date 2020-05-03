البيئة.. فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان

استمراراً لجهود الوزارة في تعزيز الأمن العذائي.. 251 ألفاً منذ إبريل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان. مبينة أن ذلك يأتي استمراراً لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز الأمن العذائي.
وأشارت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه بلغ عدد المواشي الحية المستوردة منذ بداية إبريل حتى 2 مايو 251414 رأساً.

وزارة البيئة والمياه والزراعة السودان

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03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 08:42 PM

استمراراً لجهود الوزارة في تعزيز الأمن العذائي.. 251 ألفاً منذ إبريل

البيئة.. فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان. مبينة أن ذلك يأتي استمراراً لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز الأمن العذائي.
وأشارت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه بلغ عدد المواشي الحية المستوردة منذ بداية إبريل حتى 2 مايو 251414 رأساً.

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