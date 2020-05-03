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استمراراً لجهود الوزارة في تعزيز الأمن العذائي.. 251 ألفاً منذ إبريل

البيئة.. فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان. مبينة أن ذلك يأتي استمراراً لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز الأمن العذائي.

وأشارت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه بلغ عدد المواشي الحية المستوردة منذ بداية إبريل حتى 2 مايو 251414 رأساً.