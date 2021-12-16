500 دولار مكافأة من "فيس بوك" لو اكتشفت هذا الأمر

بعد نشر بيانات أكثر من 500 مليون مستخدم بأحد المنتديات

أعلنت شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقاً عن برنامج للمكافآت الخاصة بالمستخدمين، والتي يمكنها أن تمنح من خلالها أي مستخدم مكافآت تبدأ من 500 دولار أمريكي.

وأوضحت "فيسبوك" في تصريحات أوردها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أنها قررت توسعة برنامج مكافآت الأخطاء، بحيث يمكن أن يحصل أي مستخدم على مكافآت تبدأ من 500 دولار أمريكي في حال اكتشافه بيانات مسروقة من الشركة.

وتتضمن تلك البيانات التي سيحصل بسببها المستخدم على مكافآت من فيسبوك تلك البيانات التي تم سرقتها حالياً أو بيانات سابقة تم سرقتها ولم تكتشفها إدارة الشركة.

وقال مدير هندسة الأمان في ميتا "فيسبوك" دان جورفينكل: إن العثور على نقاط الضعف التي تمكن المهاجمين من تجاوز القيود، للوصول إلى البيانات، هدف رئيسي بالنسبة لنا، لذلك وسعنا من برنامج المكافآت هذا العام.

وتختلف مكافآت سرقة البيانات عن المكافآت الأخرى المرتبطة بالثغرات الأمنية والتقنية، حيث ستعتمد تلك المكافآت على العثور على تلك البيانات فقط، وسيحصل الشخص على المكافأة عن كل مرة يكتشف بها بيانات مسروقة.

وستركز المكافآت على الوسائل التي تستخدمها بعض التطبيقات باستخدام أدوات آلية لتجميع المعلومات الشخصية للمستخدمين بشكل جماعي، مثل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وصور الملف الشخصي والتفاصيل الأخرى، والتي يمكن استغلالها فيما بعد على نطاق أوسع مثل نشرها على قواعد بيانات قابلة للبحث.

يُذكر أن فيسبوك تواجه مشكلة في السيطرة على تسرب بيانات مستخدميها، حيث إنه في أبريل تم نشر المعلومات الشخصية لأكثر من 500 مليون مستخدم للفيسبوك في أحد المنتديات.

وسيتم مكافأة أي مستخدم يعثر على قاعدة بيانات عامة غير محمية أو علنية تحتوي على ما لا يقل عن 100 ألف حساب لمستخدمي "فيسبوك" ويتضمن معلوماتهم الشخصية أو الحساسة سواء البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو العنوان الفعلي أو الدين أو الانتماء السياسي.