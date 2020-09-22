"رئيس نقاء" مهنئاً القيادة باليوم الوطني: القطاع الثالث ركيزة في رؤية المملكة

رفع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" سليمان بن عبدالرحمن الصبي، باسمه ونيابة عن منسوبي جمعية نقاء، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الــ 90 للمملكة.

وأكد الصبي، أن ذكرى اليوم الوطني؛ مناسبة عزيزة في ضمير ووجدان الشعب السعودي الوفي، وأنها تعيد بذاكرتنا إلى التضحيات الجسيمة والجهود العظيمة التي قدمها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في بناء وطن شامخ أرسى قواعده وحدد معالم تطوره وتنميته، فتسارعت فيه عجلة التنمية، وتوالت منجزاته على الأصعدة كافة، ويخطو خطوات جبارة في مسيرة النهضة منذ ذلك العهد الميمون.

وأوضح الصبي، أن المملكة اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وفي ظل رؤيتها الثاقبة (2030)، لتنعم -ولله الحمد- بكل أسباب الأمن والأمان والاطمئنان تحت راية التوحيد الخفاقة، وفي ظل الشريعة الإسلامية الغراء، وقيمها السامية التي حددت ملامح وسمات المجتمع السعودي المحافظ.

وأشار إلى أن الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة للجهات الخيرية والعمل التطوعي، يأتي ضمن أولويات الرؤية 2030، تأكيداً للدور المحوري الذي يقدمه القطاع الثالث في مسيرة البناء والتقدم، وحرص القيادة على الارتقاء به وتحوله نحو المؤسسية وتطبيق معايير الحوكمة ليواكب التحول السريع الذي تشهده المملكة، وبهذا الصدد، فإن جمعية نقاء لتحظى بكثير من الدعم الكريم الذي بوأها مكانة مرموقة في المجتمع، وأسهم ذلك في تحقيق إنجازات كبيرة تشرف بها الجمعية من خلال خدماتها التوعوية والعلاجية عن التدخين وأضراره وسبل الإقلاع عنه، حيث تمكنت الجمعية، بفضل الله، ثم بجهود كل الخيرين من منسوبين وداعمين أن تحقق إنجازات كبيرة في هذا المجال شهدت بذلك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وتابع، مشاركة لشعبنا الكريم احتفالاته في هذا اليوم الأغر، فإن الجمعية بصدد إقامة ثلاث فعاليات توعوية وعلاجية عن التدخين وأضراره وسبل الإقلاع عنه للزوار في بعض المراكز التجارية بمدينة الرياض، وهي: المراكز العربية (تالا مول) إقامة معرض توعوي يومي الثلاثاء والأربعاء 22 - 23 / 9 / 2020، ومركز غرناطة مول إقامة العيادة التوعوية المتنقلة الثلاثاء والأربعاء 22 - 23 / 9 / 2020، والعثيم مول وتقيم فيه معرضا توعويا يومي الأربعاء والخميس 23 - 24 / 9 / 2020.

واختتم الصبي، تصريحه داعياً الله تعالى أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وتنميتها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لمواصلة مسيرة الخير والبناء والازدهار.