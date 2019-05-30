بالفيديو.. تصرف بطولي يخلّص مسنة من "قبضة متوحشة"

دعت الشرطة إلى مساعدتها في العثور على الجاني

أشادت الشرطة البريطانية بجرأة سائق سيارة أجرة، تصدى للص حاول سرق امرأة مسنة في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.

وذكرت "سكاي نيوز"، الخميس، أن شرطة مانشستر نشرت فيديو يوثق تفاصيل "الهجوم المروع" الذي استهدف فيه لص سرقة حلى ذهبية من امرأة مسنة.

وفي الفيديو، تقترب المرأة المسنة وهي تحمل كيس قمامة من حاوية نفايات خارج منزلها في ضاحية "فالو فيلد" بمانشستر قرابة منتصف النهار يوم 9 مايو.

وبعد لحظات، يتقدّم اللص الذي كان يقود مركبة هوائية نحو المرأة، قبل أن يباغتها ويطرحها أرضاً، في محاولة لانتزاع حلى ذهبية ترتديها.

وفجأة، توقفت سيارة أجرة كانت تمر مصادفة بالمكان، وترجل منها رجل سارع إلى مطاردة اللص الذي فرّ من المكان.

وقال الضابط في الشرطة دانيال كوكس، إن ما تعرضت له المسنة "هجوم مروع"، مضيفاً: "نُفذ في وضح النهار على مرأى ومسمع من آخرين".

وبالفعل أظهرت اللقطات مرور سيارات عدة بجانب مسرح الهجوم، دون أن يكلف أصحابها أنفسهم التوقف، باستثناء سائق سيارة الأجرة.

وقالت الشرطة البريطانية: إن المرأة أصيبت بكدمات خفيفة في معصمها وفخذها، لكنها أكدت أن الآثار النفسية لمثل هكذا جرائم يمكن أن تكون كبيرة.

ودعت المواطنين إلى مساعدتها في العثور على اللص، الذي لم تتمكن من اعتقاله حتى الآن.