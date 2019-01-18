بدءاً من الفصل الدراسي الثاني.. "دبلوم المحاسبة المالية" بـ"سجن الباحة"

بالشراكة مع الجامعة وسعياً لتقديم برامج نوعية تؤهل النزلاء بالخبرة والمعارف

تنطلق في السجن العام بمنطقة الباحة دراسة برنامج "دبلوم المحاسبة المالية"؛ بدءاً من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1439- 1440هـ؛ وذلك في إطار سعي جامعة الباحة لتقديم برامج دراسية نوعية لخدمة المجتمع؛ بهدف تأهيل وتدريب مجموعة من نزلاء السجون في المنطقة، وتزويدهم بالخبرات والمعارف العلمية والعملية.

من جهته، قال مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين: إن تفعيل الدراسة في برنامج دبلوم المحاسبة المالية في داخل سجون الباحة، يأتي في سياق التعاون المشترك ما بين الجامعة، والمديرية العامة للسجون بالمنطقة؛ وذلك إيماناً بحقوق النزلاء في التعلم والتعليم والتدريب والتأهيل، وبناءً على ما تحمله الجامعة من رسالة مجتمعية، وما تتضمنه من أهداف رئيسية تسعى لتقديم خدمات اجتماعية، وتدريبية، وأكاديمية في ضوء عقد شراكات مجتمعية نوعية مع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة.

وأكد "الحسين" أن جامعة الباحة، سبَق أن وقّعت مع المديرية العامة للسجون عقد شراكة ممنهجة بخصائص نوعية، بحضور الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة؛ بهدف الاستفادة من الخبرات البشرية والإمكانات المادية المتوفرة في الجامعة، إضافة إلى العمل على صنع سياسات وأنظمة معززة للمشاركة المجتمعية فيما يخدم مصلحة إدارة ونزلاء السجون؛ فضلاً عن تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية، وورش العمل المتخصصة لمنسوبي المديرية والنزلاء من أجل تأهيلهم، وصقل مهاراتهم؛ وفق متطلبات ومرتكزات الرؤية السعودية 2030.

وقال مدير سجون منطقة الباحة العقيد معيض بن أحمد القحطاني: "قبل عدة أسابيع تم توقيع عقد شراكة بين جامعة الباحة ومديرية السجون بمنطقة الباحة، وما هي إلا أسابيع قليلة؛ حتى انبثقت أولى بذرات التعاون، وأصبحت واقعاً ملموساً؛ وذلك بإقامة برنامج دبلوم المحاسبة المالية المصنف من وزارة الخدمة المدنية".

وأشار "القحطاني" إلى أن إقامة مثل هذا البرنامج الدراسي؛ سيكون له -بدون أدنى شك- الأثر الكبير في فتح مجالات وفرص عمل للنزلاء بعد خروجهم من السجن؛ مؤكداً أن البرنامج يعد بداية مباركة لمزيد من التعاون والعطاء بين الجامعة ومديرية السجون بالمنطقة؛ لما فيه الخير والنفع للنزلاء.

وفي ذات السياق، قال عميد كلية المجتمع الدكتور ساري الزهراني: إن الكلية -بدعم وتوجيه مدير الجامعة الدكتور عبدالله الحسين وبمتابعة من وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز الغامدي- عمدت خلال الفترة الماضية إلى مد أواصر التواصل المستمر مع إدارة السجون في منطقة الباحة؛ لعمل الترتيبات اللازمة لإقامة برنامج دبلوم المحاسبة من خلال استهداف بعض نزلاء السجن العام.

وأضاف: "من خلال التعاون المشترك بين الجامعة وإدارة السجون في المنطقة؛ تم الانتهاء من جميع مستلزمات إقامة البرنامج؛ سواء من حيث القاعات، أو المعامل، أو الجداول الدراسية".

وأوضح أن برنامج دبلوم المحاسبة المالية، يهدف إلى تأهيل نزلاء السجون من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ وذلك بتدريبهم وإعدادهم في مجالات المحاسبة المالية، ليتمكنوا -بمشيئة الله- من خدمة وطنهم وتنميته بالانخراط في سوق العمل؛ سواء في الجهات الحكومية، أو القطاعات الخاصة.