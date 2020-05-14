الهلال والنصر إلى نصف نهائي دوري الأمير محمد بن سلمان

ضمن فعاليات الحدث الرياضي الإلكتروني

تأهلت أندية الهلال والتعاون والنصر والفتح للدور نصف النهائي من دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني ضمن فعاليات الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري (لاعبون بلا حدود).

وشهد الدور ربع النهائي مواجهات قوية بين لاعبي كرة القدم ومحترفي لعبة فيفا 20 اتسمت بالحماس والإثارة والمستويات الرائعة، وكانت المواجهات قد انطلقت بين فريقي الهلال والرائد، حيث حسم الهلال التأهل بفوزه 2 - 0 بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب، تلتها مواجهة ناديي التعاون والعدالة التي ظفر فيها التعاون ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي بعد أن قدم لاعبوه أداءً مميزاً ساهم في حسم المواجهة بمجموع 2 - 0.

وتأهل نادي النصر بفوزه على نظيره الشباب بمجموع 2 - 0 ليصل إلى الدور نصف النهائي إلى جانب نادي الفتح الذي انتزع آخر بطاقات التأهل بفوزه على نادي الحزم بمجموع 2 - 0.

وسيتم غداً تتويج أحد الأندية الأربعة المتأهلة بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني حيث ستُستكمل مواجهات الدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث إضافة إلى المباراة النهائية، وسيواجه الهلال نظيره التعاون فيما ستكون المواجهة الثانية بين النصر والفتح.