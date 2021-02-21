مستشفى الخرمة يواصل حملاته التوعوية للحد من انتشار "كورونا"

ينفّذ جولات يومية في الأسواق التجارية والمساجد والحدائق العامة

واصَلَ فريق مستشفى الخرمة العام التطوعي، حملاته التوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويقوم الفريق التطوعي في مستشفى الخرمة، بتنفيذ جولات يومية في الأسواق التجارية والمساجد والحدائق العامة بالمحافظة، وتوعية أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، وحثهم على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.