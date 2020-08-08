"إمارة مكة" تقترب من المليون متابع على حسابها بـ"تويتر"

برز خلال جائحة كورونا.. 43 ألف تغريدة منذ تدشينه

لم يقتصر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بـ"تويتر"، على مواكبة الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة من مشاريع ومنجزات تنعم بها مكة ومحافظاتها فحسب؛ بل أصبح مرجعاً إخبارياً يتعامل مع الحقائق أولاً بأول، من مصادرها الرسمية على مستوى المنطقة والمملكة، ومن خلال فريق عمل متمكن ومسلّح بالخبرات والمهنية.



وشارف حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بـ"تويتر" على الوصول إلى مليون متابع، اعتادوا على تلقي المعلومة الصحيحة من مصدرها لحظة بلحظة، ليحتل بذلك المرتبة الأولى بين حسابات إمارات المناطق في عدد المتابعين؛ حيث بلغ متابعوه 964 ألف متابع، مقترباً من المليون.



وبرز حساب إمارة مكة المكرمة على "تويتر" خاصة في زمن كورونا؛ حيث استطاع دحض الشائعات والتعامل مع الأزمة بشكل احترافي عبر مجموعة من الرسائل التوعوية والأخبار الحقيقية عن الفيروس بشكل خاص وفريد؛ وشارفت التغريدات منذ بداية الأزمة حتى الآن على نحو 3 آلاف تغريدة.



هذا التفاعل السريع للأحداث لحظة بلحظة، خلق حالة من التميز في التعاطي مع الأزمة وجذب العديد من المتابعين نحوه، من خلال ما بثه من رسائل توعوية وإخبارية عن الفيروس ونقل الأخبار الموثوقة من مصادرها الرسمية، سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى المملكة؛ وهو ما جعله مرجعًا إخباريًّا نظرًا لما يبثه من أخبار موثوقة وحصرية، ويواكب الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة من مشاريع ومنجزات تنعم بها مكة ومحافظاتها، فيما تجاوزت التغريدات التي بثها الحساب منذ إنشائه عام 2011م أكثر من 43 ألف تغريدة.