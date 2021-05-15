الفيحاء يعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من جديد

عاد الفيحاء إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في الموسم القادم، بعد أن حقق الفوز على النهضة بهدفين دون مقابل، مساء اليوم السبت.

ورفع الفيحاء رصيده إلى (79) نقطة في المركز الثاني، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن المتصدر الحزم، الذي ضمن بدوره التأهل إلى دوري المحترفين.





وستشتعل المنافسة بين الجبلين والطائي، لحجز بطاقة الصعود لدوري المحترفين مع تبقي 3 جولات فقط .