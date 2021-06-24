الرياض تشهد تنفيذ ثاني حكم قصاص اليوم.. الجاني والضحية سعودييْن والبداية خلاف

حكم "الجزائية" أيّد من "الاستئناف" والمحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا

شهدت منطقة الرياض تنفيذ ثاني حكم بالقتل قصاصًا اليوم الخميس بحق جانٍ سعودي كان قد أقدَمَ على قتل مواطن آخر؛ وذلك بإطلاق النار عليه؛ مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمنطقة الرياض؛ فيما يلي نص البيان:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ بسام بن مقبل بن مدلول الرويلي -سعودي الجنسية- على قتل/ محمد بن جهاد بن منيخر العنزي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ بسام بن مقبل بن مدلول الرويلي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 14/ 11/ 1442هـ، في مدنية الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

وكانت "الداخلية" قد نفذت اليوم أيضًا حكم القتل قصاصًا بجانٍ سعودي بمنطقة الرياض كان قد أقدم على قتل مواطن آخر؛ وذلك بإطلاق النار عليه، مما أدى لوفاته؛ موضحة أن نايف بن هادي بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية- أقدم على قتل/ خالد بن بندر بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.