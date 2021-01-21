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بحثا مستجدات الساحة الدولية وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"العيسى" يستعرض مع وزير خارجية أفغانستان سُبل التعاون الثنائي

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر.



وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الساحة الدولية، وسُبل التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.