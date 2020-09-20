مالية جازان تتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني

توشح مبنى فرع وزارة المالية بمنطقة جازان باللون الأخضر احتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، وقد عبر مدير فرع الوزارة بالمنطقة علي أبوطالب عن سعادته بهذه المناسبة الغالية.

ورفع أبوطالب أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير منطقة جازان ونائبه، وإلى وزير المالية، داعيًا المولى أن يديم نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.