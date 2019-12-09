"التجارة" تستدعي 110 مركبات مازدا "CX-9"

لخلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى حوادث

أعلنت وزارة "التجارة" عن #استدعاء 110 مركبات مازدا "CX-9"سنة الصنع 2019 ، وذلك لخلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى عدم استقرار المركبة وثباتها على الطريق مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وطالبت الوزارة التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجانًا.

وزارة التجارة والاستثمار استدعاء

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09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 02:33 PM

لخلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى حوادث

"التجارة" تستدعي 110 مركبات مازدا "CX-9"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة "التجارة" عن #استدعاء 110 مركبات مازدا "CX-9"سنة الصنع 2019 ، وذلك لخلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى عدم استقرار المركبة وثباتها على الطريق مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وطالبت الوزارة التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجانًا.

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