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لخلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى حوادث

"التجارة" تستدعي 110 مركبات مازدا "CX-9"

أعلنت وزارة "التجارة" عن #استدعاء 110 مركبات مازدا "CX-9"سنة الصنع 2019 ، وذلك لخلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى عدم استقرار المركبة وثباتها على الطريق مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجانًا.