من "ماكرون" إلى "بوتين".. زعماء العالم يتجاهلون "أردوغان" في قمة برلين

كان الرئيس التركي محرجاً لا يستطيع التحرك أو التحدث مع الزعماء من حوله

قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر": إن هناك مشهداً متكرراً اعتادته شعوب العالم خلال المؤتمرات والفعاليات العالمية، التي تشهد تجمع رؤساء وزعماء العالم، تجاهلهم للديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" أضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أنه خلال تجمّع الرؤساء والزعماء في قمة برلين من أجل إحلال السلام في ليبيا لاقت الصورة التذكارية في نهاية المؤتمر التي تجمع جميع الزعماء المشاركون انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً "تويتر"، عبّروا فيها عن سخريتهم من تجاهل زعماء بهذا الحجم للرئيس التركي، في المقابل بدا عليهم الاهتمام الشديد بوجود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد التقرير أن تجاهل زعماء العالم لـ"أردوغان" "الزعيم العالمي كما يطلق عليه أنصاره بتركيا"، الذي بدا محرجاً لا يستطيع التحرك أو التحدث مع الزعماء من حوله، في ظل الأحاديث الجانبية، والتفاعل بين الرؤساء والزعماء، وفى ظل مرور إيمانويل ماكرون بجواره دون أن يتحدثا بكلمة واحدة، وكذلك لحظة استقبال "ميركل" للرئيس الروسي "بوتين"، والذي تجاهل "أردوغان"، وأخذ مكانه بجوار الرئيس "السيسي". أثار غضب الشعب التركي، متسائلين: ما الذي عاد علينا من سياسات "أردوغان" الخاطئة التي جعلته في موقف لا يُحسد عليه وجعلت العالم ينظر إلينا نظرة أننا متواطئون وموافقون على سياسة المطامع الاستعمارية له لدول صديقة لنا مثل ليبيا وسوريا ومصر؟ مؤكدين أن زواله وزوال حزبه أصبح قريباً جداً علي أيدينا.