"انفجار بالرحم".. إنقاذ حياة حامل في جدة "جنين متوفى بالأسبوع 24"

فحص وعملية استكشافية طارئة أجراها فريق مختص بمستشفى "المؤسّس"

أسهم فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ سيدة حامل في الأسبوع 24 من الحمل في جنين متوفى؛ حيث كانت تعاني آلاماً شديدة جداً في البطن مع وجود هبوط حاد في ضغط الدم.

هذا وقد تم فحص المريضة وعمل الإسعافات الأولية في مثل حالتها حتى تم استقرارها؛ حيث كانت تحتاج إلى عملية استكشافية طارئة لاحتمال وجود انفصال في المشيمة كتشخيص مبدئي.

وخلال إجراء العملية تبيّن وجود انفجار بالرحم uterine rupture وتجمُّع دموي في البطن، وقد جرى استئصال كامل للرحم خلال العملية إنقاذاً لحياتها، وبفضلٍ من الله تتمتع حالياً بصحة جيدة بعد إجراء العملية.