إبعاد حكام مباراة النصر والشباب عن مواجهات الجولة الرابعة

اوقفت لجنة الحكام طاقم حكام مباراة الشباب والنصر ( الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ) والتي انتهت لصالح الشباب 2/1 (شكري الحنفوش "حكم ساحة"، وممدوح الشهدان "حكم فيديو"، وعادل شراحيلي "مساعد فيديو") مؤقتاً.

ولم تتضمن قائمة حكام الجولة الرابعة «لنُلهم العالم بقمتنا» والتي تنطلق غداً بلقاء وحيد يجمع الوحدة والرائد من الثلاثي الحنفوش والشهدان وشراحيلي، حيث لم تسند لهم إدارة أي من مباريات الجولة.