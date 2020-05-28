تشيلي: تسجيل 4328 إصابة إضافية و35 وفاة جديدة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 82 ألفًا و289 حالة، بعد تسجيل 4328 إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة أيضًا بإحصاء 35 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 841 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 33540 شخصًا بعد تسجيل 2625 حالة تَعافٍ جديدة.

وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ66011 حالة، تليها على الخصوص، فالبارايسو (2576)، وأنتوفاغاستا (2137)، وأراوكانيا (1916)، وتاراباكا (1811)، وبيوبيو (1565)، ونيوبلي (1174)، وماغايانيس (1037)، وماولي (1066).

فيروس كورونا الجديد

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28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 08:31 AM

خلال الساعات الـ24 الماضية

تشيلي: تسجيل 4328 إصابة إضافية و35 وفاة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 82 ألفًا و289 حالة، بعد تسجيل 4328 إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة أيضًا بإحصاء 35 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 841 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 33540 شخصًا بعد تسجيل 2625 حالة تَعافٍ جديدة.

وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ66011 حالة، تليها على الخصوص، فالبارايسو (2576)، وأنتوفاغاستا (2137)، وأراوكانيا (1916)، وتاراباكا (1811)، وبيوبيو (1565)، ونيوبلي (1174)، وماغايانيس (1037)، وماولي (1066).

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فيروس كورونا الجديد

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