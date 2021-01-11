10 جهات وطنية تشارك بإبداء مرئياتها حول استراتيجية "الألكسو" 2023-2028

السعودية عملت على تضمين الجهات ذات الصلة بعمل المنظمة لتقديم ملاحظاتها

شاركت 10 جهات وطنية في إبداء مرئياتها حول الخطة الاستراتيجية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" (2023- 2028م)، من خلال ورشة العمل الوطنية التي أُقيمت مؤخرًا في الرياض.

وتفصيلًا، طلبت "الألكسو" من الدول الأعضاء في المنظمة إبداء مرئياتها حول مسودة الاستراتيجية المقترحة للمنظمة. وعملت السعودية من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بوصفها عضو المجلس التنفيذي في الألكسو، على تضمين جميع الجهات ذات العلاقة في مجالات عمل المنظمة في المشاركة في تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها وفقًا للتخصص.

وتعمل الإلكسو على التحضير لعرض مرئيات الدول على لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية للمنظمة في اجتماعها 19 يناير القادم، ومن ثم تُعرض لاحقًا على المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه في إبريل 2021م للاطلاع وإبداء الملاحظات. وتنتهي الاستراتيجية الحالية للمنظمة في نهاية 2022م.

يُذكر أن (الألكسو) منظمة متخصصة، تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، وتُعنى أساسًا بالنهوض بالثقافة العربية، وبتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على مستويَين، إقليمي وقومي، والتنسيق بين الدول العربية الأعضاء عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المستوى الثقافي حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيها.