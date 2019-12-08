"المسابقات" تعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الملك

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وستقام المباريات نهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل على النحو التالي:

الاثنين 23 ديسمبر:

أبها - التعاون

الثلاثاء 24 ديسمبر:

ضمك - النصر

الأربعاء 1 يناير:

الاتحاد - الفتح

الخميس 2 يناير:

الفيحاء - الأهلي

الوحدة - الرائد

الجمعة 3 يناير:

الاتفاق - أحد

الفيصلي - الهلال

السبت 4 يناير

العدالة - الشعلة

لجنة المسابقات كأس الملك

16

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 04:39 PM

"المسابقات" تعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الملك

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وستقام المباريات نهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل على النحو التالي:

الاثنين 23 ديسمبر:

أبها - التعاون

الثلاثاء 24 ديسمبر:

ضمك - النصر

الأربعاء 1 يناير:

الاتحاد - الفتح

الخميس 2 يناير:

الفيحاء - الأهلي

الوحدة - الرائد

الجمعة 3 يناير:

الاتفاق - أحد

الفيصلي - الهلال

السبت 4 يناير

العدالة - الشعلة

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لجنة المسابقات كأس الملك

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