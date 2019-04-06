جائزة نايف العالمية تختتم مسابقة حفظ الحديث النبوي في دورتها الـ13.. الثلاثاء

3 مستويات للابتدائي والمتوسط والثانوي

تنظم الأمانة العامة لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، الثلاثاء القادم، الحفل الختامي لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ الحديث النبوي في دورتها الـ13.

وأوضح مستشار وزير الداخلية عضو الهيئة العليا للجائزة وأمينها العام الدكتور ساعد العرابي الحارثي أن النجاح الذي حققته مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ الحديث النبوي عبر مسيرتها في تحقيق أهدفها السامية كان بفضل الله وتوفيقه أولاً، ثم بفضل دعم ولاة الأمر لهذه الجائزة التي أسسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- على منطلقات إسلامية سامية غايتها تحقيق الارتباط الإيجابي والوثيق للناشئة والشباب بالسنة النبوية المطهرة والنهل من معين هذا المصدر التشريعي الثاني بعد كتاب الله الكريم.

وأضاف "الحارثي" أن هذه المسابقة تواصل أعمالها بحمد الله وللعام الـ13 على التوالي؛ لتحقيق أهدافها المتمثلة في ربط الناشئة والشباب بالسنة النبوية، وتشجيعهم على العناية بها وحفظها وتطبيقها والإسهام في إعداد جيل ناشئ على حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشحذ همم الناشئة والشباب وتنمية روح المنافسة الشريفة المفيدة بينهم وشغل وقت الناشئة والشباب بما يفيدهم دينياً وعلمياً وأخلاقياً، مبيناً أن للمسابقة ثلاثة مستويات يشمل منهج المستوى الأول حفظ 100 حديث، وهو مخصص للناشئة في المرحلة الابتدائية، ومنهج المستوى الثاني حفظ 250 حديثاً وهو مخصص للناشئة في المرحلة المتوسطة، ومنهج المستوى الثالث حفظ 500 حديث وهو مخصص للشباب في المرحلة الثانوية، بحيث يحصل الخمسة الأوائل من كل مستوى في المرحلة النهائية للطلاب والطالبات على جوائز المسابقة التي يبلغ مقدارها في المستوى الأول 116.000 ريال، وفي المستوى الثاني 200.000 ريال، فيما يبلغ مقدارها في المستوى الثالث 300.000 ريال .

وأفاد الدكتور "الحارثي" أن الأمانة العامة للجائزة تعمل في دورة من دورات المسابقة على تشكيل اللجان المتخصصة لوضع نظام للمسابقة يضم أهدافها وشروطها ومنهجها وتنظيمها وتتخذ الخطوات اللازمة للتنسيق مع وزارة التعليم وممثليها من إدارات التعليم بمناطق المملكة المختلفة، وتحدد اللجان العاملة للبدء في إجراء المسابقة، حيث يشمل إجراء المسابقة ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى مرحلة الإعداد والدراسة، والمرحلة الثانية مرحلة الانطلاقة والتنفيذ، والمرحلة الثالثة مرحلة التصفيات الأولية، مبيناً أن عدد المشاركين في هذه الدورة للمسابقة يبلغ 35.123 طالباً وطالبة في التصفيات الأولية من جميع مناطق المملكة، ويتنافس 78 طالباً وطالبة في التصفيات النهائية التي ستقام في المدينة المنورة، ليتحدد الفائزون والفائزات في هذه الدورة وعددهم 30 طالباً وطالبة.

وأشار مستشار وزير الداخلية عضو الهيئة العليا للجائزة وأمينها العام إلى أنه سيتم اختيار الفائز الأول من كل مستوى في كل منطقة، وذلك بعد التصفية الشاملة التي ستتم قبل الحفل الختامي بالمدينة المنورة؛ لتحديد الخمسة الأوائل في كل مستوى ليتشرف الفائزون في كل مستوى بالسلام على راعي حفل المسابقة وتسلم جوائزهم والشهادات التقديرية تشجيعاً لهم وتحفيزاً لغيرهم من الشباب والناشئة، متمنياً للطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.