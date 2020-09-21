"العمودي المحدودة" تقدّم عروض إطارات "تويو" و"نيكسن" المميزة لليوم الوطني

بمراكز الشركة حول المملكة.. يشمل العرض خدمات مجانية مميزة للعملاء

قدمت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة؛ وكلاء إطارات تويو ونيكسن بالمملكة، عروضها احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 90 وهي عِبارة عن خصم 20 % على الإطارات إنتاج عام 2020، وسعر ثابت 90 ريالاً لخدمة وزن الأذرعة، وذلك بمراكز شركة العمودي المحدودة حول المملكة، علماً أن عرض الوزن متوفر حسب المراكز التي يتوافر فيها خدمة الميزان، والعرض صالح للفترة من 19 سبتمبر إلى 24 سبتمبر 2020م.

العرض يشمل خدمات مجانية مميزة للعملاء، مثل: (عضوية المساعدة على الطريق عند شراء ٤ إطارات، وتعبئة غاز النيتروجين وتركيب وترصيص الإطارات).

الجدير بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، أُسّست عام 1954م، ولديها 16 مركزاً تابعاً للشركة حول المملكة، وأكثر من 500 موزع معتمد.

للتواصل عبر الواتساب على الرقم التالي: 0533902200.