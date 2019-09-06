"صحة عسير" تكشف تفاصيل واقعة التسمم في مركز بللسمر

23 متسممًا.. حالة واحدة غادرت والبقية تتلقى العلاج بالمستشفى

كشفت الشؤون الصحية بمنطقة عسير تفاصيل حالات تسمم بللسمر، مشيرة إلى أن الواقعة محل اهتمام مدير صحة عسير خالد بن عايض عسيري مع مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفي بللسمر العام.

وكانت واقعة التسمم الغذائي لـ 23 شخصًا قد أعقبها صدور توجيهات بتقديم كافة أوجة الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للحالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير بالنيابة سعيد مداوي الأحمري: الحالات كانت تعاني من قيئ وآلام بالبطن وإسهال متكرر تم التعامل معها بإعطاء المحاليل والأدوية اللازمة من قبل أطباء الطوارئ واستشاري الباطنة وأخصائي الأطفال، وبتحديد التاريخ المرضي للحالات تبين تناولها وجبة غذائية من أحد المطعم، حيث تم إبلاغ الطب الوقائي وقام بأخذ عينات دم وبول ومزرعة للحالات.

وأضاف: تم استدعاء عمال المطعم من قبل الجهات المختصة على الفور لأخذ لهم عينات دم وبول وبراز وعينة من الحلق للفحص وإجراء المزرعة.

وأردف: إجمالي عدد الحالات حتى آخر تحديث وصل إلى 23 حالة ووصلت آخر حالة لقسم الطوارئ في الساعة 12:20 اليوم الجمعة، والحالات موزعة على أقسام التنويم منها ثماني حالات رجال، تسع حالات نساء وست حالات أطفال، ووضع الحالات مستقر ، ولم تغادر سوى حالة واحدة، وتخضع بقية الحالات للخطة العلاجية وتستجيب لها.

وكان أمير منطقة عسير تركي بن طلال قد وجه أمس بتشكيل لجنة وإغلاق المطعم الذي شهد الحادثة والتحفظ على الأغذية الموجودة؛ وإجراء التحاليل اللازمة وشدد على الأمانة وبلدياتها بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق الأنظمة الصارمة.