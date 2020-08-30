مصر تقبض على متهم ثان في قضية اغتصاب فندق فيرمونت

واجهته النيابة بالاتهامات المسندة إليه

أعلنت النيابة العامة المصرية في اليوم (الأحد)، أنها أمرت باحتجاز رجل ثان على ذمة التحقيقات للاشتباه في تورطه في واقعة اغتصاب جماعي مزعومة في فندق فيرمونت الفاخر بالقاهرة عام 2014.

وأوضحت النيابة في بيان نقلته "رويترز"، أنها أمرت بحبس المتهم عمر حافظ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدّي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكان مكتب النائب العام قد ذكر الأربعاء الماضي أن سبعة مشتبهًا بهم آخرين فرّوا من البلاد بين 27 و29 يوليو (تموز)، بعد أن بدأت المزاعم الموجهة لهم تنتشر على الإنترنت.

النيابة العامة المصرية قضية اغتصاب

10

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 06:35 PM

واجهته النيابة بالاتهامات المسندة إليه

مصر تقبض على متهم ثان في قضية اغتصاب فندق فيرمونت

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 17,881

أعلنت النيابة العامة المصرية في اليوم (الأحد)، أنها أمرت باحتجاز رجل ثان على ذمة التحقيقات للاشتباه في تورطه في واقعة اغتصاب جماعي مزعومة في فندق فيرمونت الفاخر بالقاهرة عام 2014.

وأوضحت النيابة في بيان نقلته "رويترز"، أنها أمرت بحبس المتهم عمر حافظ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدّي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكان مكتب النائب العام قد ذكر الأربعاء الماضي أن سبعة مشتبهًا بهم آخرين فرّوا من البلاد بين 27 و29 يوليو (تموز)، بعد أن بدأت المزاعم الموجهة لهم تنتشر على الإنترنت.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

النيابة العامة المصرية قضية اغتصاب

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020