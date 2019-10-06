بعد المناشدة .. "تعليم نجران" توفر النقل لطالبات مركز الخانق

تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" .. "الباص" باشر عمله صباحاً

قامت إدارة تعليم نجران بتأمين "باص" لنقل الطالبات بمركز الخانق؛ لتنهي بذلك معاناة الأهالي مع النقل المدرسي.

وكانت الإدارة قد تجاوبت مع ما نشرته "سبق"، بتاريخ 6 صفر 1441، بشأن مناشدة أولياء أمور طالبات مركز الخانق؛ التابع لتعليم منطقة نجران، وقامت بتوفير "باص" نقل الطالبات، وباشر عمله صباح اليوم الأحد الموافق 7 / 2 / 1441.