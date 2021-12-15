"البن الشدوي".. كنز الطبيعة الذي تتمتع به الباحة منذ مئات السنين

يتميز بجودته ومذاقه الطيب وسجّل علامة فارقة.. هنا معلومات أوفر عنه

حافظ أهالي جبلي "شدا" الأسفل والأعلى بالقطاع التهامي في منطقة الباحة، على زراعة "البن " المتميز بجودته ومذاقه الطيب؛ ليسجل علامة فارقة عُرفت شعبيًّا بـ"البن الشدوي"، في امتداد لعلاقة ابن الأرض مع هذه الشجرة منذ مئات السنين.

وللبن وطرق غرسه والعناية به تفاصيل هي الأصعب بين مختلف الأشجار بصفة عامة، ويشكل حجم إنتاجها قرابة 2000 مد سنويًّا.

وقال المزارع صالح بن حلسان الغامديس: زراعة شجرة البن تمتد إلى ثلاث سنوات، تبدأ في أواخر فصل الصيف؛ على أن يكون قطاف ثمرها في بداية صيف السنة الرابعة، لتبدأ مرحلة تجفيف وفرز مكونات ثمرة البن، ثم تنقل إلى أسطح المنازل لنشره وتجفيفه تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف: بعد ذلك يجمع البن ويبعد عن أشعة الشمس ليومين داخل البيوت، ثم يعاد نشره مرة أخرى فوق الأسطح لخمسة أيام، عندها يتحول لون حبات البن من الأحمر إلى الأسود؛ في حين يخف وزنه نتيجة فقدان الرطوبة والماء جراء التجفيف.

تَعقب تلك الخطوة ما يُعرف بـ"الجرش" ويشرح المزارع مساعد بن علي الغامدي كيف يستخدم الرحى لإتمام العملية بعد رفع حجر الرحى الأعلى لدرجة معينة ليتناسب مع حجم حبات البن، وهناك من يجرشه بحجارة خاصة أُعدت لذلك، بعدها يتم فصل القشرة عن الثمرة.

ويصف طريقة سحق البن وفصل القشرة عن اللب بما يسمى بـ"الصرف"، ليكون جاهزًا للاستخدام والتسويق؛ حيث تختلف ذائقة المستهلك؛ فمنهم من يفضلها بالقشر والآخر الصرف الخالص، وبينهما من يجمع بين الخيارين.

وبخصوص اختلاف ألوان حبات ثمرة البن قبل الحصاد، ذكر المزارع غرم الله الزهراني أنه عندما تصبح الحبوب جاهزة للحصاد يتحول لونها للأحمر، ومن ثم يتم قطف الثمر من الشجرة، وفرزها وإبعاد البذور غير الناضجة، وتغمر الحبوب في الماء داخل خزانات وتُنقع لمدة تتراوح ما بين 17- 36 ساعة حتى تتشرب الماء؛ بهدف فصل النواة عن اللب، وتمرريها على مياه بقوة دفع عالية ليُزال ما تبقى بها من رواسب.

ويتراوح سعر المد من 300 إلى 400 ريال، وتتفاوت أسعار شتلة شجرة البن ما بين الـ100 إلى 200 ريال.

من ناحيته، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني: القهوة العربية ارتبطت بقيم وعادات وتقاليد الشعب السعودي؛ حيث تعد موروثًا ثقافيًّا أصيلًا يعبر عن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ولعل خير دليل على ذلك إعلان سمو وزير الثقافة العام القادم 2022م عام القهوة السعودية.

وأضاف: زراعة البن العربي تشتهر في جنوب المملكة بشكل عام وفي منطقة الباحة بشكل خاص؛ حيث يوجد بجبل شدا الأعلى والأسفل وصدر المزاودة ما يتجاوز الـ200 مزرعة يوجد بها أكثر من 22 ألف شجرة من أجود أنواع البن العربي.

وأشار إلى جهود "وزارة البيئة" لاستدامة هذه الزراعة عبر العديد من البرامج والمشاريع منها مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياه الأمطار التي تقدم الدعم العيني للمزارعين من إنشاء ممرات مائية وخزانات لتجميع المياه مختلفة السعة؛ منها ما يبلغ (60، 90، 120، 240) طنًا، إلى جانب تقديم شبكات الري الحديثة وتنظيف وتعميق الآبار وتغطيتها وتوزيع الشتلات التي بلغت ١٣٥٠٠ شتلة.. وقد استفاد من المبادرة ١٢٢ مزارعًا حتى الآن.

وأردف: "برنامج ريف" الذي يقدم دعمًا ماديًّا غير مسترد لضمان التنمية الريفية الزراعية المستدامة؛ يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة كفاءة الإنتاج؛ حيث يستهدف 8 قطاعات زراعية ومنها تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي.

وعن الجهود المبذولة في سبيل دعم زارعة البن، قال المهندس الزهراني: إنشاء أول مدينة لزراعة البن في المملكة بمنطقة الباحة على مساحة إجمالية 1.600.000 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 300 ألف شجرة سترفع من حجم الإنتاج العام للبن العربي إلى 100%، كما توفر 1000 فرصة وظيفية، وتتضمن مركز أعمال ومركز تدريب وسكنًا وضيافة ومعرضًا دائمًا بما يحقق عنصر جذب للمنطقة كوجهة سياحية زراعية مميزة.