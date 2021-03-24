معارك عنيفة في مأرب تخلّف 17 قتيلًا من الحوثيين

الجيش اليمني استهدف تعزيزات الميليشيا قبل وصولها الجبهة

قتل ما لا يقل عن 17 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون، اليوم (الأربعاء)، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بأن معارك عنيفة شهدتها جبهة الكسارة منذ صباح اليوم، أدت إلى تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في المعدات؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش الوطني شنّت قصفًا مكثّفًا تمكّنت خلاله من تدمير مصادر نيران العدو وتحصيناته.

وأضاف أن المدفعية استهدفت أيضًا تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيا وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

1

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 06:50 PM

الجيش اليمني استهدف تعزيزات الميليشيا قبل وصولها الجبهة

معارك عنيفة في مأرب تخلّف 17 قتيلًا من الحوثيين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

6 3,818

قتل ما لا يقل عن 17 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون، اليوم (الأربعاء)، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بأن معارك عنيفة شهدتها جبهة الكسارة منذ صباح اليوم، أدت إلى تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في المعدات؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش الوطني شنّت قصفًا مكثّفًا تمكّنت خلاله من تدمير مصادر نيران العدو وتحصيناته.

وأضاف أن المدفعية استهدفت أيضًا تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيا وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021