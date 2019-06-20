"التحالف": الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء وسقط باليمن

قالت:  المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة

قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء، وسقط داخل الأراضي اليمنية.

وأضافت: المليشيا الحوثية تنتهك القوانين والأعراف الدولية.

وتابعت قيادة التحالف : المليشيا الحوثية تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة

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20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440 03:13 PM

قالت:  المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة

"التحالف": الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء وسقط باليمن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء، وسقط داخل الأراضي اليمنية.

وأضافت: المليشيا الحوثية تنتهك القوانين والأعراف الدولية.

وتابعت قيادة التحالف : المليشيا الحوثية تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة

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