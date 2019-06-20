"التحالف": الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء وسقط باليمن

قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء، وسقط داخل الأراضي اليمنية.
وأضافت: المليشيا الحوثية تنتهك القوانين والأعراف الدولية.
وتابعت قيادة التحالف : المليشيا الحوثية تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة
قالت: المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة
قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء، وسقط داخل الأراضي اليمنية.
وأضافت: المليشيا الحوثية تنتهك القوانين والأعراف الدولية.
وتابعت قيادة التحالف : المليشيا الحوثية تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة