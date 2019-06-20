"التحالف": الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء وسقط باليمن

قالت: المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة

قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء، وسقط داخل الأراضي اليمنية.

وأضافت: المليشيا الحوثية تنتهك القوانين والأعراف الدولية.

وتابعت قيادة التحالف : المليشيا الحوثية تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة