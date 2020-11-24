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قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.