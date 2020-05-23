سويسرا: ارتفاع ضحايا "كورونا" لـ 1641 وعدد المصابين يقفز إلى 30725 حالة

تسجيل 18 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1641 حالة، فيما زاد عدد المصابين إلى 30725 إصابة.



وذكرت وزارة الدولة للشؤون الصحية، في بيان، أن نسبة الإصابات مقارنة مع عدد السكان بلغت 358 إصابة لكل 100 ألف نسمة، وذلك بعد تسجيل 18 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى إجراء أكثر من 367 ألف اختبار تشخيصي على من ظهرت عليهم أعراض المرض منذ نهاية فبراير الماضي ونسبة المصابين من بينهم تصل إلى 10%.