"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير

تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)، إضافة للمواقع المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة عسير

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29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 11:49 AM

تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عسير

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)، إضافة للمواقع المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

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