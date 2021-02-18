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"الوطني للأرصاد": هطولات على مناطق عدة بينها مكة وجازان والباحة

أمطار صباحية تُنعش أجواء العاصمة.. والسماء ملبدة والتوقعات رعدية

شهدت العاصمة الرياض، زخات مطرية متفرقة على عدة مواقع؛ بدأت منذ ساعات الصباح ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران)، ونشاطًا للرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.