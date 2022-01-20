لتطعيم 95 ألف طفل .." صحة عسير" تواصل حملتها السنوية ضد شلل الأطفال

تستهدف السن أقل من 5 سنوات وتجرى بكافة المراكز الصحية بالمنطقة

تواصل الحملة السنوية للتطعيم ضد شلل الأطفال جهودها بكافة المراكز الصحية بصحة عسير لليوم الخامس على التوالي، وذلك لتطعيم الأطفال ( أقل من عمر 5 سنوات )، بهدف الوقاية من شلل الأطفال - بإذن الله - .

وتستهدف الحملة تطعيم حوالي 95 ألف طفل، من خلال الكوادر الطبية والفنية بتلك المراكز المنتشرة في جميع المراكز الصحية بصحة المنطقة عبر جرعتين.

وأوضحت " صحة عسير" أن ذلك التطعيم لا يتعارض مع أي تطعيمات سابقة، مؤكدةً على توفر اللقاح بجميع المراكز التي تنفذ عن طريقها الحملة .

وكانت الجرعة الأولى قد بدأت من تاريخ 13-06-1443هـ، ولمدة أسبوعين، فيما تبدأ الجرعة الثانية يوم الأحد 26-07-1443هـ.

فيما أهابت "صحة عسير " بجميع أولياء الأمور المبادرة بتطعيم أبنائهم ضد مرض شلل الأطفال في المراكز الصحية حرصاً على سلامتهم ووقايتهم - بإذن الله - .