القمة 41.. بدء وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون إلى العلا

بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التوافد إلى محافظة العلا، اليوم، لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس.

فقد وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وكان في استقباله في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وغادر سمو ولي عهد مملكة البحرين في موكب رسمي إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي البحريني معالي وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

ووصل فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وكان في استقباله في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، ونائب سفير سلطنة عُمان لدى المملكة سيف البداعي.

وغادر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، في موكب رسمي إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي العُماني معالي وزير الخارجية السيد بدر البوسعيدي، ووزير العدل والشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي.

كما وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكان في استقباله في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وغادر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في موكب رسمي، إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي الإماراتي: الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كما وصل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وكان في استقباله، في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحّب به ومرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، وسفير دولة الكويت لدى المملكة، الشيخ علي خالد الجابر الصباح.

وغادر أمير دولة الكويت، في موكب رسمي، إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، والشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، رئيس الديوان الأميري.

ووصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وكان في استقباله في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحّب به ومرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.

وغادر أمير دولة قطر، في موكب رسمي، إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية.