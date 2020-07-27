حائل.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 7 مساء

حالة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة ‏تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ‏على ‏منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ‏السابعة ‏مساءً.‏