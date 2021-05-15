"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنورة

تشمل الحناكية والمهد.. وتستمر لـ7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة؛ تتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442 04:41 PM

تشمل الحناكية والمهد.. وتستمر لـ7 مساءً

"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة؛ تتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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