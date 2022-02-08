ولي العهد ورئيس وزراء سنغافورة يستعرضان هاتفياً العلاقات الثنائية والفرص الواعدة

بحثا تطوير العلاقات بين البلدين.. ضمن أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس الوزراء السنغافوري السيد لي هسين لونغ.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها.
كما جرى استعراض الفرص الواعدة ضمن أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

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08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443 02:40 PM

بحثا تطوير العلاقات بين البلدين.. ضمن أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة

ولي العهد ورئيس وزراء سنغافورة يستعرضان هاتفياً العلاقات الثنائية والفرص الواعدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس الوزراء السنغافوري السيد لي هسين لونغ.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها.
كما جرى استعراض الفرص الواعدة ضمن أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

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