"الشهري": الأخضر لعب كفريق واحد بهدف واضح

بعد تخطي اليابان بهدفين

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً سعد الشهري أن الأخضر لعب أمام اليابان كفريق واحد بهدف واضح وتكتيك مبني على نقاط قوة وضعف منتخب اليابان.

وأشار في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف اليوم وتصدر من خلالها المجموعة الثانية إلى أن اللاعبين طبقوا الخطة المثلى الذي تحقق من خلالها الأهم وهو الفوز والنقاط الثلاث.

وأضاف الشهري أنه اعتمد بشكل رئيسي على رغبة اللاعبين في تحقيق إنجاز جديد للكرة السعودية، وتسجيل أسمائهم ضمن المنجزين من خلال نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

من جانبه قدم مدرب منتخب اليابان الأولمبي هاجيمي مورياسو، اعتذاره للجماهير اليابانية بعد الخسارة 1-2 أمام السعودية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وعن ظروف وأسباب الخسارة من السعودية، أوضح بأنه توقع منذ البداية بأن المباراة ستكون صعبة، مؤكداً أهمية حصد النقاط الثلاث في المباراة التالية ضد سوريا والإعداد بشكل جيد للمباراة القادمة.