"هيئة مكة" توفر مصليات متنقلة على شاطئي جدة ورابغ

ضمن برامج التوعية والتوجيه التي توفرها الرئاسة للمواطنين

وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة منطقة مكة المكرّمة، مصليات متنقلة على شاطئ الساحل الغربي بمحافظة جدة ومحافظة رابغ وبعض الأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المتنزهين، لتمكينهم من إقامة صلاتَي العصر والمغرب والعشاء جماعة في وقتها.

ووزعت على المصلين بعض مطبوعات الرئاسة التوعوية، واستفاد من المصليات عدد كبير من المصلين.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري؛ أن فرع الرئاسة العامة بالمنطقة أعدّ برنامجاً لعمل المصليات المتنقلة في منطقة مكة المكرّمة شملت المحافظات التي نفذ فيها برنامج الأمن الفكري.

وبيّن العمري؛ أن المصليات المتنقلة أحد برامج التوعية والتوجيه التي توفرها الرئاسة العامة لخدمة المواطنين في أثناء وجودهم على شاطئ البحر والأماكن العامة، وتحظى بدعم دائم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وفقه الله.