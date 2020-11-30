"مدني جازان" يحذر من تنبيهات ماطرة تستمر إلى الخميس القادم

"الأرصاد" توقعت في تقريرها هطول أمطار على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر؛ لورود تنبيهات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تبدأ اليوم وحتى يوم الخميس القادم يصاحبها جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة.

وأوضحت "الأرصاد" أن التنبيهات تشمل مدينة جازان، ومحافظات: "فرسان، وأبوعريش، وصبيا، وبيش، والطوال، والدرب، وفيفا، والعارضة، والداير بني مالك، وهروب، والحرث".

وحثّ المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، الجميع على التقيُّد بتعليمات السلامة والابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيراً أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر وعدم السباحة في تجمعات المياه والمستنقعات.

وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa.