المدينة المنورة.. ارتفاع الوفيات في حادث "الكيلو 9" إلى حالتَيْن.. والجهات المعنية تباشر التحقيق

إثر سقوط بركس وسور مؤقت.. والآخرون يتلقون العناية الطبية بمستشفيَيْ الملك فهد والميقات

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن مستشفيات المدينة المنورة تلقت تسع حالات من حادثة مدخل المدينة المنورة (الكيلو 9)، ومواقع أخرى، توفيت منها حالتان - رحمهما الله - فيما يتلقى الآخرون العناية الطبية في مستشفى الملك فهد ومستشفى الميقات.

وبيَّنت المصادر أن الجهات المعنية تحقق في الحادثة بعد سقوط بركس وسور مؤقت تابع لإحدى الشركات.

وكشف مشرف هدية المدينة فايز الأحمدي عن أنه لم يصب أحد بأذى في مقر الهدية في الحالة المطرية التي تمر بها المدينة المنورة -ولله الحمد-.

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إثر العاصفة التي شهدتها المنطقة اليوم ..والجهات المعنية باشرت الحادثة

سقوط "بركس" بمدخل المدينة الجنوبي يتسبب فى وفاة موظف وإصابة آخرين

توفي موظف وأصيب العديد من موظفي الجهات المعنية إثر سقوط "بركس" في مدخل المدينة المنورة الجنوبي "كيلو 9" إثر العاصفة التي شهدتها المنطقة مساء اليوم ، فيما باشرت الجهات المعنية الحادثة.

وقالت مصادر لـ "سبق" إن صحة المدينة استنفرت لاستقبال المصابين من الحادثة ، مؤكدة أن سبب الحادثة سقوط أحد البركسات إثر العاصفة التي شهدتها المدينة المنورة مساء اليوم.