الملك وولي العهد يعزيان الرئيس اليمني في وفاة وزير العدل

سألا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في وفاة القاضي جمال محمد عمر وزير العدل في الجمهورية اليمنية.

وقال الملك المفدى: علمنا بوفاة القاضي جمال محمد عمر وزير العدل في الجمهورية اليمنية الشقيقة -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في وفاة القاضي جمال محمد عمر وزير العدل في الجمهورية اليمنية.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة معالي القاضي جمال محمد عمر وزير العدل في الجمهورية اليمنية الشقيقة -رحمه الله- وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.