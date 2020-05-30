بقيمة سوقية 75 مليار دولار.. "تيك توك" المستفيد الأكبر من كورونا

وفق شركة TREND المتخصصة في الأبحاث الإعلامية والاتصال الرقمي

رصد تقرير حديث عن تطبيق "تيك توك" في المملكة العربية السعودية والعالم، واقع التطبيق منذ انطلاقته، وما حققه من أرباح أثناء انتشار جائحة كورونا، بجانب المميزات والثغرات التي يتضمنها التطبيق.

وأوضح التقرير التي عرضته شركة TREND المتخصصة في الأبحاث الإعلامية والاتصال الرقمي أن عدد المستخدمين في السعودية بلغ 10 ملايين مستخدم حتى شهر يناير من العام 2020، ووصل لـ11 مليون مستخدم خلال شهر إبريل من ذات العام، في حين بلغ حجم المشاهدات في وسم (#خليك_في_البيت)، 250 مليون مشاهدة.

وأشار التقرير إلى عدد عمليات التثبيت الجديدة خلال الربع الأول من 2020 والتي بلغت 315 مليون علمية تثبيت، ليتخطى حاجز ملياري عملية تحميل على متجر Google Play وApple Stor، وحدد التقرير أعلى الدول تحميلاً خلال الربع الأول من 2020، حيث جاءت الهند في المرتبة الأولى بـ611 مليوناً، والصين بـ200 مليون، والولايات المتحدة بـ165 مليون مستخدم.

وتضمّن التقرير عدد المستخدمين الذي بلغ 800 مليون مستخدم حول العالم، مشيراً إلى قيمة التطبيق السوقية والتي تقدر بـ75 مليار دولار، وحصل التطبيق على أكثر من 15 مليون تقييم، شمل التقييم عدداً من النقاط؛ مثل الإشادة بالمحتوى الكوميدي، والتعرف على ثقافات العالم من خلال مشاهدة يومياتهم، بالإضافة على القدرة على اختيار المحتوى المطلوب، والسماح بالإبلاغ عن المحتوى المسيء وغير اللائق.

وأفاد التقرير بأن قيمة إنفاق الإعلانات في التطبيق بلغت 457 مليون دولار، حيث تأتي الصين في مقدمة الدول بحسب التوزيع الجغرافي للإنفاق بـ331 مليون دولار، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ87 مليون دولار، ثم بريطانيا بـ9 ملايين دولار، كما بلغ حجم الإيرادات من Apple Store، 435 مليون دولار، و21 مليون دولار من Google Play.

للاطلاع على التقرير كاملاً هنا. (إضافة رابط التقرير في موقع ترند)