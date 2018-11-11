ليالي فيفاء .. "العماية" تعانق القمم والسفوح .. والندى والضباب قصة عشق ارتبطت بالجبال

بعد الأجواء الماطرة التي شهدتها مساء الليلة .. تتزين المحافظة بمنظر بديع

بعد الأجواء الماطرة التي شهدتها محافظة فيفاء مساء الليلة، تتزين المحافظة بمنظر رهيب من الضباب الملتف حول الجبال.

حيث تشهد المحافظة أجواءً ضبابية كثيفة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتغطي المنازل والطرق وتتشكل حول الجبال في مشهد مهيب.

ويحل الندى والضباب أو كما يطلق عليه أهل فيفاء "العماية" على فيفاء طوال العام وفي ليالي الشتاء غالبًا، في قصة عشق ارتبط فيها الضباب بالجبل، فلا تكاد ترى المنازل المجاورة من كثافة الضباب، وفي ساعات الليل المتأخرة وأثناء خروجك في ساعات الصباح الأولى تغتسل ملابسك من أوراق الشجر المائلة والمحملة بقطرات الندى.